У кремлі вважають застарілими договори, укладені за часів холодної війни

Російський кривавий диктатор володимир путін виявив бажання укласти нову велику угоду із західними країнами.

Як повідомляє CNN з посиланням на слова спікера президента Туреччини Ібрагіма Каліна, у кремлі вважають, що нібито угоди, які були укладені за часів Михайла Горбачова та Бориса Єльцина під час закінчення холодної війни, більше не відображають реалії сучасної росії.

"Є нова росія, є новий світ, є нова реальність, і вони хочуть укласти нову угоду", — сказав він.

За словами Калина, нова угода частково торкатиметься України, проте загалом подібні переговори можуть вплинути на весь "глобальний ліберальний порядок", який має пройти через серйозні випробування.

Як повідомлялося раніше, російський диктатор останнім часом неодноразово погрожував світові ядерною зброєю, втім, у США дали зрозуміти, що його використання може бути розцінене як напад на НАТО, оскільки радіація може торкнутися європейських союзників.

Водночас британський економіст, експерт з питань України Тімоті Еш, путін все ж таки не зважиться використовувати "ядерку" проти України й на те є кілька вагомих причин.