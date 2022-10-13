Семьям погибших планируют выплатить по одному миллиону рублей

Только недавно российский диктатор владимир путин объявил о частичной мобилизации в россии, однако прокремлевские призывники уже возвращаются домой в цинковых гробах. Так, только в Челябинской области рф военный комиссариат подтвердил гибель пяти мобилизованных жителей региона.

Как пишут российские СМИ, в пресс-службе губернатора и правительства области пообещали оказать материальную помощь семьям погибших "мобиков", отметив, что его работники скучают совместно с родными и выражают искренние соболезнования.

"Окажем всю необходимую помощь родным и близким наших погибших воинов. В ускоренном порядке в дополнение к федеральным выплатам будет выплачено по одному миллиону рублей ", — отмечается в тексте сообщения.

По словам замглавы Коркинского района Марии Сейидовой, мобилизованные были отправлены на фронт от военного комиссариата Коркинского, Еманжелинского и Эткульского районов. Она также преодолевала, что семьям помогут в организации церемонии прощания с "героями".

Стоит отметить, что информации о дате, когда пройдут похороны, а также места, где именно погибли российские "мобики", пока нет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что к аннексированному Россией Крыму согнали тысячи мобилизованных россиян, чтобы в дальнейшем создать из них дивизию.