Производят меньше, чем тратят: разведка Британии сделала оптимистичное заявление по российским ракетам

Ожидается, что в будущем россия не сможет эффективно поражать цели в Украине

Оккупационные войска используют против Украины больше современных ракет, чем способна произвести российская промышленность.

Как говорится в ежедневном отчете разведки Великобритании, российский диктатор владимир путин заявил, что массированный ракетный удар по Украине 10 октября был нанесен в ответ на взрыв на мосту через Керченский пролив.

При этом украинские должностные лица подтвердили, что смогли перехватить более половины из 80 крылатых ракет, впрочем, остальные повредили объекты гражданской инфраструктуры и убили мирных жителей в ряде областей.

"Российская оборонная промышленность, вероятно, не в состоянии производить современные боеприпасы с той скоростью, с которой они тратятся", — говорится в сообщении.

Отмечается, что подобные ракетные атаки свидетельствуют о дальнейшем уменьшении количества запасов ракет дальнего радиуса действия, что приведет к снижению способности поражать желаемые цели в будущем.

Как сообщалось ранее, министр обороны Украины Алексей Резников на днях отметил, что у оккупантов осталась лишь треть высокоточных ракет, по сравнению с тем арсеналом, которым россия обладала на начало вторжения.