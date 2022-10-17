В москве паникуют из-за "недоброго знака" - у шойгу поспешили успокоить россиян

В России начали ждать конца света

В ночь на 17 октября жители москвы могли увидеть Луну в красном цвете. Пользователи соцсетей уже успели испугаться и назвали это явление недобрым знаком и предвестником "начала конца времен" по книге Иоиля.

В сети жители российской столицы опубликовали множество фотографий, где отчетливо виден спутник в зловещем цвете. Однако конец света пока не произойдет. По мнению синоптика Татьяны Поздняковой, такие изменения произошли из-за повышения влажности в центральной части россии с приближением теплого атмосферного фронта. Луна кажется желтой, если сухой воздух находится в антициклоне.

"а цвет спутника также повлияло лунное затмение. Когда Луна только всходит или заходит за горизонт, она приобретает красный оттенок, но когда свет достигает атмосферы Земли, он преломляется и рассеивается, становясь белым. Однако, когда Луна находится в полной или частичной тени Земли и закрыта от Солнца, она продолжает светиться. И чем ближе она находится к горизонту, тем краснее становится ее оттенок", — цитирует Позднякову российский телеканал "Звезда", который подчиняется Министерству обороны российской федерации.

Сообщения телеканала "Звезда"

Как сообщал "Телеграф" ранее, в небе над восточными и южными областями Украины люди увидели странное свечение. В сети опубликовали предположения о его возникновении.