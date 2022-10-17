У москві панікують через "недобрий знак" - у шойгу поспішили заспокоїти росіян

У росії почали чекати на кінець світу

У ніч проти 17 жовтня жителі москви могли побачити Місяць у червоному кольорі. Користувачі соцмереж вже встигли злякатися і назвали це явище недобрим знаком і провісником "початку кінця часів" за книгою Іоїля.

У мережі жителі російської столиці опублікували безліч фотографій, де чітко видно супутник у зловісному кольорі. Проте, кінець світу поки не станеться. На думку синоптика Тетяни Позднякової, такі зміни відбулися через підвищення вологості у центральній частині росії із наближенням теплого атмосферного фронту. Місяць здається жовтим, якщо сухе повітря знаходиться в антициклоні.

"На колір супутника також вплинуло місячне затемнення. Коли Місяць тільки сходить або заходить за обрій, він набуває червоного відтінку, але коли світло досягає атмосфери Землі, воно переломлюється і розсіюється, стаючи білим. Однак, коли Місяць знаходиться в повній або частковій тіні Землі і закритий від Сонця, він продовжує світитися. І чим ближче він знаходиться до горизонту, тим червонішим стає його відтінок", — цитує Позднякову російський телеканал "Звезда", який підпорядковується Міністерству оборони російської федерації.

Повідомлення телеканалу "Звезда"

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у небі над східними та південними областями України люди побачили дивне світіння. У мережі опублікували припущення щодо його виникнення.