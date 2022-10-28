В кремле рассчитывают закончить войну с Украиной до выборов: озвучены сроки

В кремле пока не знают, каким будет итог войны

В кремле начали готовиться к новым президентским выборам, которые должны состояться в 2024 году. При этом ожидается, что к тому времени вторжение в Украину будет закончено, хотя и непонятно с каким результатом.

Как сообщает Медуза со ссылкой на близкие к администрации президента источники, выборы будут полностью подстроены под диктатора владимира путина, а другие кандидаты от власти представлены не будут. Также сообщается, что либеральных кандидатов "не будет даже для вида".

Отмечается, что в кремле пока видят лишь общие очертания избирательной кампании, но понятно, что "спарринг-партнерами" на выборах будут представители парламентских фракций.

При этом сообщается, что по большей части кампания диктатора будет строиться вокруг антизападных нарративов, хотя в АП понимают, что запрос на эту риторику в россии не высокий, а это больше интересует самого путина.

В кремле надеются, что к моменту выборов война против Украины будет закончена, а вот ее результаты пока никто предвидеть не может.

"Что будет объявлено победой? На выборы надо выходить с достижениями. Например, с неким набором присоединенных территорий. Но какие это будут территории — это пока неясно", — сказал один из источников издания.

Как сообщалось ранее, телеведущая Ксения Собчак, которая была либеральным кандидатом на предыдущих президентских выборах в россии, на родине столкнулась с уголовным делом по статье о "вымогательстве". После этого она решила покинуть страну и уехала в Литву.