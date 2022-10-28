У кремлі розраховують закінчити війну з Україною до виборів: озвучено терміни

У кремлі поки не знають, яким буде результат війни

У кремлі почали готуватися до нових президентських виборів, які мають відбутися у 2024 році. При цьому очікується, що на той час вторгнення в Україну буде закінчено, хоч і незрозуміло з яким результатом.

Як повідомляє Медуза з посиланням на близькі до адміністрації президента джерела, вибори будуть повністю підлаштовані під диктатора володимира путіна, а інші кандидати від влади не будуть представлені. Також повідомляється, що ліберальних кандидатів "не буде навіть для вигляду".

Зазначається, що в кремлі поки що бачать лише загальні обриси виборчої кампанії, але зрозуміло, що "спаринг-партнерами" на виборах будуть представники парламентських фракцій.

При цьому повідомляється, що здебільшого кампанія диктатора будуватиметься навколо антизахідних наративів, хоча в АП розуміють, що запит на цю риторику в росії не високий, а це більше цікавить самого путіна.

У кремлі сподіваються, що до моменту виборів війну проти України буде закінчено, а ось її результати поки що ніхто передбачити не може.

"Що буде оголошено перемогою? На вибори треба виходити з досягненнями. Наприклад, з якимось набором приєднаних територій. Але які це будуть території — це поки що неясно", — сказав один із джерел видання.

Як повідомлялося раніше, телеведуча Ксенія Собчак, яка була ліберальним кандидатом на попередніх президентських виборах у росії, на батьківщині зіштовхнулася із кримінальною справою за статтею про "вимагання". Після цього вона вирішила залишити країну і поїхала до Литви.