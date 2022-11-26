Боевая техника ВСУ в Твери: съемки пропагандистского кино вызвали фурор в сети

В сети шутят о референдуме

В российской Твери, что неподалеку от Москвы, была замечена боевая техника с украинскими флагами, которая знатно напугала местных жителей. Однако все оказалось более прозаично и на самом деле техника оказалась декорацией к съемкам очередного пропагандистского фильма.

Несмотря на это по сети уже разлетелось множество видеозаписей от недоумевающих местных жителей, которых о съемках никто конечно же не предупреждал.

Так на одном из видео видно, как проезжающий мимо техники с украинскими флагами мужчина задается вопросом о том, не является ли это провокацией.

На других видео тоже слышно недоумение местных жителей.

Другие пользователи сети молчать тоже не стали и уже начали вовсю шутить по этому поводу. Кто-то задался вопросом о том как правильно говорить название города на украинском языке, а другие пошутили о защите украиноязычного населения.

Как сообщалось ранее, в Москве уже начали готовиться к новогодним праздникам, для этого город собираются украсить большим количеством букв Z и V, которые использовались в качестве опознавательных знаков оккупантов во время вторжения в Украину. Пользователи сети пройти мимо этого не смогли и высказали всё, что думают по этому поводу.