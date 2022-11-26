Бойова техніка ЗСУ у Твері: зйомки пропагандистського кіно викликали фурор у мережі

У мережі жартують про референдум

У російській Твері, що неподалік Москви, була помічена бойова техніка з українськими прапорами, яка знатно налякала місцевих жителів. Проте все виявилося прозаїчніше і насправді техніка виявилася декорацією до зйомок чергового пропагандистського фільму.

Попри це через мережу вже розлетілося безліч відеозаписів від здивованих місцевих жителів, яких про фільмування ніхто звичайно ж не попереджав.

Так на одному з відео видно, як чоловік, який проїжджає повз техніку з українськими прапорами, загадується над питанням про те, чи не є це провокацією.

На інших відео теж чути здивування місцевих жителів.

Інші користувачі мережі мовчати теж не стали і вже почали дуже жартувати з цього приводу. Хтось поставив питання про те, як правильно говорити назву міста українською мовою, а інші пожартували про захист україномовного населення.

Як повідомлялося раніше, у Москві вже почали готуватися до новорічних свят, для цього місто збираються прикрасити великою кількістю букв Z та V, які використовувалися як розпізнавальні знаки окупантів під час вторгнення в Україну. Користувачі мережі пройти повз це не змогли і висловили все, що думають із цього приводу.