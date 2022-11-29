Диктатор подчеркнул, что жители оккупированных территорий имеют право на судебную защиту рф

Российский президент владимир путин, который продолжает бросать жителей россии на войну в Украину как пушечное мясо, сделал очередное заявление относительно захваченных украинских земель. В частности, диктатор, проглатывая слова, отметил, что на оккупированных территориях нужно интегрировать судебную систему в состав русского в сжатые сроки.

Соответствующую информацию озвучил во время выступления на Х Всероссийском съезде судей, напомнив, что по состоянию на сегодняшний день в состав России вошли так называемые "республики" донецка и луганска, а также Запорожская и Херсонская области.

"На этих территориях предусматривается создание федеральных судов. Верховный суд совместно с другими органами судейского сообщества имеет большую работу по формированию новых составов судов и скорейшей интеграции в российскую судебную систему", — добавил российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что важно включить судебную систему в состав российского языка в сжатые сроки, поскольку граждане должны иметь конституционное право на защиту в суде.

Ранее "Телеграф" сообщал, как российский диктатор владимир путин официально объявил о введении военного положения на территории аннексированных Херсонской и Запорожской областях, а также в так называемых "днр" и "лнр".