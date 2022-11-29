"Половина обо**алась, половина вышла с цветами": в Твери отменили съемки фильма после появления на улицах "украинской техники"

Съемки фильма пришлось отменить

Появление военной техники с украинскими флагами в российской Твери вызвало широкий общественный резонанс и в конечном итоге съемки фильма, для которого бронемашины и пригнали, были отменены.

Как сообщает "Медуза", местное руководство заявило о том, что считает недопустимым нахождение на улицах города военной техники с флагами другой страны.

"Работа кинематографистов в минувшие выходные на центральных улицах столицы региона вызвала негативную реакцию жителей и широкий общественный резонанс", — сообщили в городской администрации.

Вместе с тем губернатор Тверской области заявил, что считает недопустимым, чтобы на улицах города находилась военная техника с иностранными флагами.

Ситуация уже породила ответ в сети, где пользователи начали вовсю шутить о том, что же произошло на самом деле.

Как сообщалось ранее, 26 ноября местные жители Твери обнародовали в сети кадры, на которых видна колонна бронетехники с украинскими флагами. При этом для многих из них увидеть подобную картину оказалось совершенно неожиданным. Впрочем, позже стало известно, что на самом деле ВСУ еще не вошли в Тверь, а техника является всего лишь декорацией к очередному пропагандистскому художественному фильму.

Напомним, санкционное давление продолжает бить по всем сферам жизни россиян. Так в российских СМИ появилась информация, что из-за нехватки специальной техники россияне ориентировочно через год начнут ощущать проблемы с выдачей внутренних документов.