Реалии "сверхдержавы": россияне вскоре могут остаться без паспортов

рф столкнулась с масштабной проблемой

Санкции против россии продолжают показывать результаты. В связи с дефицитом специальных принтеров, гражданам рф могут перестать выдавать внутренние паспорта. Закупленной техники в росии может хватить на год, после чего возможны перебои с выдачей документов.

Поставки матричных принтеров, которые в рф используют для печати внутренних паспортов были прекращены из-за санкций против россии. А в самой рф такие принтеры не производят. Об этом сообщает российское издание "Ведомости", со ссылкой на начальника департамента информтехнологий, связи и защиты информации МВД юрия войнова.

"Матричные принтеры, так исторически сложилось, в россии не производятся. С учетом введения новых санкций мы теоретически даже не можем купить новые",— сказал войнов.

Также он отметил, что если отечественные производители смогут запустить производство аналогов, то ведомство будет готово их закупить.

В то же время эксперт службы правового консалтинга компании "Гарант" Елена Парасоцкая объяснила, что без специальных принтеров обойтись не выйдет, поскольку рукописное заполнение паспортов является невозможным.

Сообщается, что в россии для печати паспортов использовали принтеры японских вендоров Epson и OKI, а также итальянской Olivett. Однако после полномасштабного вторжения россии на территорию Украины многие производители печатной техники покинули российский рынок, оставив "могущественное государство" без возможности напечатать даже внутренние паспорта для своих граждан.

Напомним, что ранее российский рынок покинул один из мировых автоконцернов. Автокомпания продала свой бизнес в россии за 1 евро.