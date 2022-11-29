Реалії "наддержави": росіяни невдовзі можуть залишитися без паспортів

рф зіткнулася з масштабною проблемою

Санкції проти росії продовжують показувати результати. У зв’язку з дефіцитом спеціальних принтерів, громадянам росії можуть перестати видавати внутрішні паспорти. Закупленої техніки у росії може вистачити на рік, після чого можливі перебої з видачею документів.

Постачання матричних принтерів, які в росії використовують для друку внутрішніх паспортів були припинені через санкції проти рф. А в самій росії такі принтери не виробляють. Про це повідомляє російське видання "Ведомости", з посиланням на начальника департаменту інформтехнологій, зв’язку та захисту інформації МВС Юрія Війнова.

"Матричні принтери, так історично склалося, в росії не виробляються. З урахуванням запровадження нових санкцій ми теоретично навіть не можемо купити нові", — сказав війн.

Також він зазначив, що якщо вітчизняні виробники матимуть змогу запустити виробництво аналогів, то відомство буде готове їх закупити.

Водночас експерт служби правового консалтингу компанії "Гарант" Олена Парасоцька пояснила, що без спеціальних принтерів обійтися не вийде, оскільки рукописне заповнення паспортів є неможливим.

Повідомляється, що у росії для друку паспортів використовували принтери японських вендорів Epson та OKI, а також італійської Olivett. Однак після повномасштабного вторгнення росії на територію України багато виробників друкарської техніки залишили російський ринок, залишивши "могутню державу" без можливості надрукувати навіть внутрішні паспорти для своїх громадян.

Нагадаємо, що раніше російський ринок залишив один зі світових автоконцернів. Автокомпанія продала свій бізнес у Росії за 1 євро.