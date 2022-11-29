"Половина обі**лася, половина вийшла з квітами": у Твері скасували зйомки фільму після появи на вулицях "української техніки"

Зйомки фільму довелося скасувати

Поява військової техніки з українськими прапорами в російській Твері викликала широкий суспільний резонанс і зрештою зйомки фільму, для якого бронемашини й пригнали, було скасовано.

Як повідомляє "Медуза", місцеве керівництво заявило про те, що вважає неприпустимим перебування на вулицях міста військової техніки з прапорами іншої країни.

"Робота кінематографістів минулими вихідними на центральних вулицях столиці регіону викликала негативну реакцію мешканців та широкий громадський резонанс", — повідомили у міській адміністрації.

Водночас губернатор Тверської області заявив, що вважає неприпустимим, щоб на вулицях міста знаходилася військова техніка з іноземними прапорами.

Ситуація вже породила відповідь у мережі, де користувачі почали жартувати про те, що ж сталося насправді.

Як повідомлялося раніше, 26 листопада місцеві жителі Твері оприлюднили у мережі кадри, на яких видно колону бронетехніки з українськими прапорами. При цьому для багатьох з них побачити подібну картину виявилося несподіваним. Втім, пізніше стало відомо, що насправді ЗСУ ще не увійшли до Твері, а техніка є лише декорацією до чергового пропагандистського художнього фільму.

Нагадаємо, санкційний тиск продовжує бити у всіх сферах життя росіян. Так, у російських ЗМІ з’явилася інформація, що через брак спеціальної техніки росіяни орієнтовно через рік почнуть відчувати проблеми з видачею внутрішніх документів.