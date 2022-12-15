Силы путина заканчиваются: в Великобритании указали на важный признак

Российские наступательные возможности иссякают

У российских войск наблюдается критическая нехватка артиллерийских снарядов, что оказывает существенное влияние на ее способности проводить наземные операции.

Как сообщает The Guardian, об этом рассказал начальник Штаба обороны Великобритании, адмирал Тони Радакин во время выступления перед аудиторией аналитического центра Королевского института объединенных служб (RUSI).

"Россия сталкивается с острой нехваткой артиллерийских боеприпасов. Это означает, что их способность проводить успешные наземные операции быстро уменьшается", — сказал он.

По его словам, это связано с тем, что российское руководство ожидало провести 30-дневную кампанию, но не ожидало столь мощного сопротивления от украинцев. Поэтому артиллерия оккупационных войск продолжает стрелять уже почти 300 дней, истощая последние запасы снарядов.

Радакин подчеркнул, что силы кремлевского диктатора владимира путина заканчиваются "морально, концептуально и физически".

Как сообщалось ранее, о нехватке снарядов ранее заявляли и в Пентагоне. Представитель ведомства во время брифинга сообщил, что для того, чтобы хоть как-то продолжать боевые действия, россиянам приходится снимать с хранения снаряды возрастом более 40 лет и использовать их "на свой страх и риск".