Російські наступальні можливості вичерпуються

У російських військ спостерігається критична нестача артилерійських снарядів, що істотно впливає на її здатність проводити наземні операції.

Як повідомляє The Guardian, про це розповів начальник Штабу оборони Великобританії, адмірал Тоні Радакін під час виступу перед аудиторією аналітичного центру Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI).

"Росія стикається з гострою нестачею артилерійських боєприпасів. Це означає, що їхня здатність проводити успішні наземні операції швидко зменшується", — сказав він.

За його словами, це пов’язано з тим, що російське керівництво очікувало провести 30-денну кампанію, але не очікувало такого потужного спротиву від українців. Тому артилерія окупаційних військ продовжує стріляти майже 300 днів, виснажуючи останні запаси снарядів.

Радакін підкреслив, що сили кремлівського диктатора володимира путіна закінчуються "морально, концептуально та фізично".

Як повідомлялося раніше, про нестачу снарядів раніше заявляли і у Пентагоні. Представник відомства під час брифінгу повідомив, що для того, щоб хоч якось продовжувати бойові дії, росіянам доводиться знімати зі зберігання снаряди віком понад 40 років та використовувати їх "на свій страх та ризик".