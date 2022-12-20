"Что так мало?": в россии за издевательство над георгиевской лентой будут давать до 5 лет или штрафовать на миллионы

Парламент поддержал решение единогласно

В россии "осквернившим" георгиевскую ленту гражданам будет грозить до пяти лет лишения свободы. Менее жесткое наказание – штраф, размером в пять миллионов рублей.

Как во вторник, 20 декабря, сообщается на сайте нижней палаты парламента, депутаты российской госдумы приняли единогласно в третьем чтении закон, в рамках которого георгиевская лента причисляется к символам военной славы, поэтому за ее "осквернение" теперь грозит наказание в виде срока лишения свободы до пяти лет.

"Согласно документам, поправки внесут в ФЗ "О днях воинской славы и памятные даты России" и ФЗ "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941 — 1945 годов". Авторами законопроекта стали секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и депутат Госдумы Ольга Занко", — говорится в сообщении.

Авторы законопроекта имеют целью таким образом еще больше повысить уровень правовой защиты символа.

В сети украинцы саркастически шутят над таким решением госдумы, которое в очередной раз подтвердило то, что для российских властей слово простого рядового россиянина ничего не стоит и все решения, принимаемые парламентом точно "не для людей".

В то же время представители российского сегмента разделились на два лагеря: те, кто поддерживает решение власти, однако таких крайне мало и те, кто наконец-то начал осознавать, что из россии просто нужно бежать, потому что ничего хорошего их там не ждет.

Ранее "Телеграф" сообщал, как российская госдума приняла решение о ратификации ранее подписанных "договоров о дружбе" между псевдореспубликами "днр", "лнр" и россией.