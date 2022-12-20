"Че так мало?": у росії за знущання з георгіївської стрічки даватимуть до 5 років або штрафуватимуть на мільйони

Парламент підтримав рішення одноголосно

У росії громадянам, які "осквернили" георгієвську стрічку, загрожуватиме до п'яти років позбавлення волі. Менш жорстке покарання — штраф, розміром у п'ять мільйонів рублів.

Як у вівторок, 20 грудня, повідомляється на сайті нижньої палати парламенту, депутати російської держдуми прийняли одноголосно у третьому читанні закон, в рамках якого георгіївська стрічка зараховується до символів воєнної слави, тож за її "осквернення" тепер загрожуватиме покарання у вигляді терміну позбавлення волі строком до п'яти років.

"Згідно з документами, поправки внесуть у ФЗ "Про дні військової слави та пам'ятні дати Росії" та ФЗ "Про увічнення Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній Війні 1941 — 1945 років". Авторами законопроєкт стали секретар генеральної ради партії "Єдина Росія" Андрій Турчак та депутатка Держдуми Ольга Занко", — йдеться в повідомленні.

Автори законопроєкту мають на меті таким чином ще більше підвищити рівень правового захисту символу.

У мережі українці саркастично жартують з такого рішення держдуми, яке вчергове підтвердило те, що для російської влади слово простого пересічного росіянина нічого не варте і всі рішення, що приймає парламент точно "не для людей".

Водночас представники російського сегмента розділилися на два табори: ті хто підтримує рішення влади, однак таких вкрай мало і ті, хто нарешті почав усвідомлювати, що з росії просто треба втікати, бо нічого хорошого їх там не чекає.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як російська держдума прийняла рішення щодо ратифікації раніше підписаних "договорів про дружбу" між псевдореспебліками "днр", "лнр" та росією.