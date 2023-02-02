Снежный апокалипсис в россии: обучение в школах прекращено, дороги перекрыты (видео)

Движение по автодорогам перекрыто, а занятия в учебных заведениях приостановлены

Мощный циклон принес в Сахалинскую область рф сильную метель и ураганный ветер, а на острове Кунашир даже отменили занятия в школах.

Об этом в четверг, 2 февраля, сообщают российские Telegram-каналы, отметив, что экстренное предупреждение об урагане и сильной вьюге объявлено и на соседнем Итурупе. Что касается рейсового транспорта, то его курсирование перенесено на пятницу, ведь, судя по прогнозам синоптиков, метели и мощный ветер будут царить в регионе не менее суток.

Кроме того, из-за крайне плохой видимости и снежных заносов полностью перекрыли движение на дороге от российского Курильска к аэродрому "Буревестник".

Губернатор Сахалинской области валерий лимаренко уже поручил уполномоченным органам держать ситуацию на контроле.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в США и Канаде свирепствовал мощный арктический снежный шторм. Тогда большая часть США пострадала от сильной снежной метели, которая "била" по западу и северо-востоку страны.