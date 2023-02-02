Сніговий апокаліпсис у росії: навчання у школах припинено, дороги перекрито (відео)

Рух автодорогами перекрито, а заняття у навчальних закладах призупинено

Потужний циклон приніс у Сахалінську область рф сильну хуртовину та ураганний вітер, а на острові Кунашир навіть скасували заняття у школах.

Про це у четвер, 2 лютого, повідомляють російські Telegram-канали, зазначивши, що екстрене попередження про ураган і сильну хуртовину оголошено і на сусідньому Ітурупі. Що стосується рейсового транспорту, то його курсування перенесено на п'ятницю, адже, судячи з прогнозів синоптиків, хуртовини і потужний вітер пануватимуть у регіоні не менше доби.

Крім того, через вкрай погану видимість і снігові замети повністю перекрили рух на дорозі від російського Курильська до летовища "Буревісник".

Губернатор Сахалінської області валерій лимаренко вже доручив уповноваженим органам тримати ситуацію на контролі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у США й Канаді лютував потужний арктичний сніговий шторм. Тоді більша частина Штатів потерпала від сильної снігової хуртовини, яка "била" по заходу та північному сходу країни.