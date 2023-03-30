Российские солдаты снова стреляют друг в друга — в Брянске целый детектив

Четыре часа поисков стрелка ничего не дали

В русском Брянске неизвестный мужчина расстрелял солдата-срочника, охранявшего один из военных складов. Правоохранители оперативно ввели план-перехват "Сирена", чтобы поймать злоумышленника, однако инцидент впоследствии приобрел совершенно новые краски.

Как пишет Telegram-канал Baza, представители полиции разыскивали стрелка в течение нескольких часов, но позже оказалось, что в военного попал его же сослуживец.

Предварительно установлено, что информация о нападении на срочника появилась около 18:30. Именно в это время на территории воинской части были слышны звуки двух взрывов, в результате которых якобы и был ранен военнослужащий. Полиция сразу начала искать неизвестного мужчину, одетого в темную одежду и имеющего при себе оружие. Копы ввели по городу план-перехват "Сирена", однако четыре часа поиски никакого результата не дали.

Позже стало известно, что посторонние на территории воинской части не проникали, а срочника случайно ранил его сослуживец.

Пока обстоятельства и факты чрезвычайного происшествия устанавливают следователи.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в одном из военных учебных заведений в россии загадочно умерли сразу три курсанта. У всех перед смертью пошла пена изо рта и наблюдались признаки эпилептического приступа.