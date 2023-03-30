Російські солдати знову стріляють один у одного - у Брянську цілий детектив

Чотири години пошуків стрілка нічого не дали

У російському Брянську невідомий чоловік розстріляв солдата-строковика, який охороняв один із військових складів. Правоохоронці оперативно ввели план-перехват "Сирена", аби спіймати зловмисника, однак інцидент згодом набув зовсім нових кольорів.

Як пише Telegram-канал Baza, представники поліції розшукували стрілка впродовж кількох годин, але пізніше виявилося, що у військового поцілив його ж товариш по службі.

Попередньо встановлено, що інформація про напад на солдата-строковика з'явилася близько 18:30. Саме у цей час на території військової частини було чути звуки двох вибухів, в результаті яких нібито й було поранено військовослужбовця. Поліція одразу почала шукати невідомого чоловіка, що одягнений у темний одяг і має при собі зброю. Копи ввели по місту план-перехват "Сирена", однак чотири години пошуків жодного результату не дали.

Вже пізніше стало відомо, що сторонні на території військової частини не проникали, а строковика випадково поранив його товариш по службі.

Наразі обставини та факти надзвичайної події встановлюють слідчі.

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