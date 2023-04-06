В россии перестрелка с полицией: в одном из регионов введен режим контртеррористической операции (видео)

Уже неделю стрелков пытаются разоблачить и поймать

В российском регионе Ингушетия очередная перестрелка силовиков с преступниками уже третья за последнюю неделю. В регионе введен режим контртеррористической операции с 3 апреля 2023 года. Причиной послужили многочисленные стычки.

Вначале 27 марта произошло нападение на пост дпс рф, впоследствии по участковым проводившим поиск преступников также открыли огонь. Последняя перестрелка началась в ночь на 6 апреля. Преступники пытались задержаться, но они отстреливались. Убиты двое полицейских. Еще шесть ранены, двое из них в тяжелом состоянии.

Стрелки засели в заброшенном доме в одном из местных сел Зязиков-Юрт Малгобекского района Ингушетии. Их по меньшей мере трое, к осаде привлекли спецназ.

Место перестрелки Зязиков-Юрт на карте

В чем была первопричина нападения, а также чего пытаются достичь стрелки неизвестно. К контртеррористической операции приобщили военных.

Ранее "Телеграф" рассказывал о стрельбе в соседней Чечне. Там кадыровцы устроили стрельбу. Считалось, что убитые ими люди те же, что устроили стрельбу в Ингушетии в конце марта. Однако уже тогда сообщалось, что это местные жители.