В росії перестрілка із поліцією: в одному з регіонів введений режим контртерористичної операції (відео)

Вже тиждень стрілків намагаються викрити та спіймати

В російському регіоні Інгушетія чергова перестрілка силовиків із злочинцями — вже третя за останній тиждень. В регіоні введений режим контртерористичної операції з 3 квітня 2023 року. Причиною стала числені сутички.

Спочатку 27 березня стався напад на пост дпс рф, згодом по дільничних які проводили пошук злочинців також відкрили вогонь. Остання перестрілка почалася вночі на 6 квітня. Злочинців намагалися затримати, але вони відстрілювалися. Вбиті двоє поліцейських. Ще шестеро поранені, двоє з них у важкому стані.

Стрілки засіли в покинутому домі в одному із місцевих сіл Зязіков-Юрт Малгобекського району Інгушетії. Їх щонайменше троє, до облоги залучили спецназ.

Місце перестрілки Зязіков-Юрт на карті

В чому була першопричина нападу, а також чого намагаються досягти стрілки наразі невідомо. До контртерористичної операції долучили військових.

Раніше "Телеграф" розповідав про стрілянину у сусідній Чечні. Там кадирівці влаштували стрілянину. Вважалося, що вбиті ними люди ті самі, які влаштували стрілянину в Інгушетії в кінці березня. Проте вже тоді повідомляли, що це місцеві мешканці.