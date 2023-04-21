В водах Южной Кореи загорелось российское судно: четверо моряков "загадочно" исчезли (фото)

В водах Южной Кореи произошло ЧП на российском судне

российское рыболовное судно, на борту которого находились 25 человек, загорелось в водах в районе южнокорейского города Ульсан. Инцидент произошел ранним утром 21 апреля по местному времени.

Как пишет агентство Yonhap, пожар возник на 769-тонном судне, на котором находилось около 100 тонн морепродуктов.

Агентство уточняет, что на борту находились исключительно российские граждане.

21 моряка смогли спасти, двое из них получили легкие травмы. Поиски еще четверых пропавших без вести продолжаются.

"Экипаж пытался бороться с огнем самостоятельно, но неудачно. Большая часть команды сошла на надувные плотики, их позже подобрали корейцы. Из 21 человека, которые спаслись, 19 не пострадали, а у 2 небольшие ожоги. 19 членов экипажа доставлены на берег, а капитан и старший механик остались на корейском судне, чтобы помочь в поисках на борту", — пишут росСМИ.

Спасатели доставили на берег 21 российского моряка

Известно, что уцелевших моряков доставят через южнокорейский порт Ульсан в гостинцу в Пусане.

Ранее "Телеграф" писал, что в феврале у берегов рф затонул сухогруз.