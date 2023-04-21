У водах Південної Кореї спалахнуло російське судно: четверо моряків "загадково" зникли (фото)

У водах Південної Кореї сталася НП на російському судні

російське рибальське судно, на борту якого перебувало 25 осіб, спалахнуло у водах у районі південнокорейського міста Ульсан. Інцидент стався рано-вранці 21 квітня за місцевим часом.

Як пише агентство Yonhap, пожежа виникла на 769-тонному судні, на якому було близько 100 тонн морепродуктів.

Агентство уточнює, що на борту були виключно російські громадяни.

21 моряка змогли врятувати, двоє з них отримали легкі травми. Пошуки ще чотирьох зниклих безвісти продовжуються.

"Екіпаж намагався боротися з вогнем самостійно, але невдало. Більшість команди зійшла на надувні плотики, їх пізніше підібрали корейці. З 21 людини, які врятувалися, 19 не постраждали, а у 2 невеликі опіки. 19 членів екіпажу доставлені на берег, а капітан та старший механік залишилися на корейському судні, щоб допомогти у пошуках на борту", — пишуть росЗМІ.

Рятувальники доставили на берег 21 російського моряка

Відомо, що моряків доставлять через південнокорейський порт Ульсан до готелю в Пусані.

Раніше "Телеграф" писав, що в лютому біля берегів росії затонув суховантаж.