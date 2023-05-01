"Дремучий" путин попал в курьезную ситуацию на встрече с айтишниками: подробности (видео)

Главе кремля пытались объяснить, как работает интернет

Российский диктатор владимир путин встретился с представителями организаций в сфере беспилотных авиационных систем, и попал в неловкое положение, когда ему начали объяснять специфику работы интернета техническими терминами.

Как видно на видео, которое обнародовал telegram-канал "ЭХО FM", один из участников встречи попытался объяснить путину, почему российские технологии отстают от американских и почему россия в этом плане зависит от США.

При этом заметно, что сам диктатор усердно пытался делать умное лицо, но при этом нервно вертел в руке ручку, а потом попытался подвести итог сказанного.

"Коллеги сейчас говорили о тех трудностях, которые мешают идти вперед. Они понятны… непонятно… да, кстати говоря, и понятно… хотел сказать непонятно, но и это понятно. Нужно только общее понимание того, что преодоление этого крайне важно для развития этой отрасли", — подытожил сказанное путин.

Стоит отметить, что сам российский диктатор ранее заявлял, что не пользуется ни интернетом, ни мобильной связью.

Как сообщалось ранее, офицер федеральной службы охраны рф и бывший охранник путина Глеб Караулов раскрыл детали личной жизни диктатора и рассказал, какие технологии он использует для совершения защищенных звонков.