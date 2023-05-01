"Дрімучий" путін потрапив у курйозну ситуацію на зустрічі з айтішниками: подробиці (відео)

Главі кремля намагалися пояснити, як працює інтернет

Російський диктатор володимир путін зустрівся з представниками організацій у сфері безпілотних авіаційних систем, і потрапив у незручну ситуацію, коли йому почали пояснювати специфіку роботи інтернету технічними термінами.

Як видно на відео, яке оприлюднив telegram-канал "ЭХО FM", один з учасників зустрічі спробував пояснити путіну, чому російські технології відстають від американських і чому росія в цьому плані залежить від США.

При цьому помітно, що сам диктатор старанно намагався робити розумне обличчя, але при цьому нервово крутив у руці ручку, а потім спробував підбити підсумок сказаного.

"Колеги зараз говорили про ті труднощі, які заважають йти вперед. Вони зрозумілі… незрозуміло… так, до речі, і зрозуміло… хотів сказати незрозуміло, але й це зрозуміло. Потрібне лише загальне розуміння того, що подолання цього вкрай важливо для розвитку цієї галузі ", — підсумував сказане путін.

Варто зазначити, що сам російський диктатор раніше заявляв, що не користується ні інтернетом, ні мобільним зв’язком.

Як повідомлялося раніше, офіцер федеральної служби охорони посії і колишній охоронець путіна Гліб Караулов розкрив деталі особистого життя диктатора і розповів, які технології він використовує для здійснення захищених дзвінків.