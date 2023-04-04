Деякі факти з життя глави рф дійсно вражають

Після того, як бліцкриг в Україні провалився, президент країни-агресорки потрапив до лікарні, адже самопочуття володимира путіна значно погіршилося.

Про це спеціально для центру "Досьє" розповів офіцер федеральної служби охорони рф і колишній охоронець путіна Гліб Караулов (з 2009 року), розсекретивши й інші факти особистого життя російського президента.

За його словами, за кілька місяців після повномасштабного вторгнення в Україну та провалу атаки Києва, у травні 2022 року, диктатор проходив незаплановане лікування у ЦКЛ. Саме у цей час більшість ЗМІ акцентували увагу на погіршенні самопочуття володимира путіна та жваво обговорювали його набрякле обличчя та нерухливі кінцівки.

Також Караулов додав, що для офіцерів, які охороняють путіна, не є секретом, що він співмешкає з гімнасткою Аліною Кабаєвою.

Крім того, відомо, що російський тиран часто пересувається між своїми резиденціями на спеціальному поїзді. На Валдаї він буває найчастіше.

Що стосується доньки путіна Катерини Тихонової, то вона систематично відпочиває у президентській резиденції, що розташована у Сочі. Слідкують за цим особисті охоронці.

Не забув Караулов згадати й про так званий "Палац путіна" у Геленджику — це правда президентський палац, а не апарт-готель Аркадія Ротенберга. Туди навіть провели спеціальний президентський зв'язок яким користується диктатор.

Ексохоронець також додав, що під час подорожей у відрядження путін завжди бере із собою переговорну кабіну – куб заввишки 2,5 метри з обладнаним робочим місцем. Звідти глава держави веде захищені телефонні розмови.

Що стосується робочих кабінетів президента рф, то у всіх резиденціях вони абсолютно ідентичні. Тож по телетрансляціях зрозуміти, де саме в коректний момент перебуває диктатор, неможливо. Крім того, досить часто путін вдає, що переміщається між містами, відправляючи пустий літак із Сочі, а сам при цьому залишається в резиденції "Бочарів струмок". Це робиться, щоб заплутати іноземні розвідки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як колишня спортсменка Аліна Кабаєва та диктатор володимир путін, які проживають разом, облаштували своє любовне гніздечко.