Так называемая "новая власть" Крыма обещает найти и наказать заказчиков

Главное управление разведки Украины обвинили в подготовке покушения на самопровозглашенного "руководителя" Крыма сергея аксенова и других представителей "новой власти" аннексированного полуострова. Предотвратить нападение якобы смогли сотрудники федеральной службы безопасности россии.

Об этом в среду, 3 апреля, сообщил пророссийский Telegram-канал "360tv", отметив, что среди "целей" ГУР МО якобы были "председатель" Крыма сергей аксенов, "спикер парламента" владимир константинов, а также "мэр" Ялты янина павленко. Кроме того, мишенями для готовившихся терактов были объекты транспортной инфраструктуры полуострова.

Пока известно, что ФСБ разоблачила и задержала якобы членов украинской агентурной группы: гражданин россии и Украины виктора подвального, александра литвиненко, сергея кривошеина, константина евмененко, иоря зорина и сергея войнаровского. Кроме того, силовики задержали двух человек, якобы причастных к доставке так называемых "средств поражения" в россию — это гражданин Украины и Болгарии Петранов.

"Приостановлен канал поставки британской взрывчатки и компонентов взрывных устройств из Болгарии через Турцию и Грузию в россия под видом поставки электроплит. У задержанных обнаружены пять готовых к применению бомб, электродетонаторы, радиоуправляемые механизмы, трекеры для слежки", — сообщают силовики.

Кроме того, в ФСБ отчитываются, что непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных должностных лиц в Крыму якобы есть особа, имеющая близкие связи с главой ГУР МО Украины Кириллом Будановым, а именно офицер действующего резерва военной разведки Машовец Роман. Именно он с 2020 года занимает должность заместителя руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Стоит добавить, что сам "объект" покушения сергей аксенов уже также успел прокомментировать "предотвращение покушения" на него. В частности, "глава" Крыма подчеркнул, что заказчики в обязательном порядке будут найдены и наказаны. Об этом, ссылаясь на слова предателя, сообщил Telegram-канал "раньше всех. ну почти".

Спасибо ФСБ, которая предотвратила покушение на руководство Республики Крым и готовившееся украинскими спецслужбами объекты инфраструктуры. Подозреваемые задержаны. Это та же группа, которая взрывала железнодорожные. никаких сомнений, что заказчики преступления находятся в Киеве. Украина – террористическое государство. Наши спецслужбы работают четко, профессионально и эффективно. А заказчиков обязательно найдем и накажем", — сказал Аксенов.

Ранее "Телеграф" сообщал, как ФСБ россии обнародовала секретные документы, в которой собраны все данные расследования по делу ликвидации "военкора" владыка татарского.