Так звана "нова влада" Криму обіцяє знайти і покарати замовників

Головне управління розвідки України звинуватили у підготовці замаху на самопроголошеного "керівника" Криму сергія аксьонова та інших представників "нової влади" анексованого півострова. Запобігти нападу нібито змогли співробітники федеральної служби безпеки росії.

Про це у середу, 3 квітня, повідомив проросійський Telegram-канал "360tv", зазначивши, що серед цілей ГУР МО нібито було "голова" Криму сергій аксьонов, "спікер парламенту" володимир константинов, а також "мер" Ялти яніна павленко. Крім того, мішенями для терактів, що готувалися, були об'єкти транспортної інфраструктури півострова.

Наразі відомо, що ФСБ викрила та затримала нібито членів української агентурної групи: громадянин росії та України Віктора Підвального, Олександра Литвиненка, Сергія Кривошеїна, Костянтина Євмененка, Ігор Зоріна та Сергія Войнаровського. Крім того, силовики затримали двох осіб, які нібито причетні до доставки так званих "засобів поразки" до росії — це громадянин України та Болгарії Петранов.

"Припинено канал постачання британської вибухівки та компонентів вибухових пристроїв з Болгарії через Туреччину та Грузію до росії під виглядом постачання електроплит. У затриманих виявлено п'ять готових до застосування бомб, електродетонатори, радіокеровані механізми, трекери для стеження", — повідомляють силовики.

Крім того, у ФСБ звітують, що безпосереднім організатором терактів та координатором підготовки вбивств високопосадовців в Криму начебто є особа, котра має близькі зв'язки із очільником ГУР МО України Кирилом Будановим, а саме офіцер діючого резерву воєнної розвідки Машовець Роман. Саме він з 2020 року обіймає посаду заступника керівника офісу президента України Володимира Зеленського.

Варто додати, що сам "об'єкт" замаху сергій аксоньов вже також встиг прокоментувати "запобігання замаху" на нього. Зокрема, "очільник" Криму наголосив, що замовники в обов'язковому порядку будуть знайдені і покарані. Про це, посилаючись на слова зрадника повідомив Telegram-канал "раньше всех. ну почти".

"Дякую ФСБ, яка запобігла замаху на керівництво Республіки Крим та об'єкти інфраструктури, яке готувалося українськими спецслужбами. Підозрювані затримані. Це та ж група, яка підривала залізничні. жодних сумнівів, що замовники злочину перебувають у Києві. Україна – терористична держава. Наші спецслужби працюють чітко, професійно та ефективно. А замовників обов'язково знайдемо та покараємо", — сказав аксьонов.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як ФСБ росії оприлюднила секретні документи, в якій зібрані всі дані розслідування у справі ліквідації "військкора" владлєна татарського.