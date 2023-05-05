Не пожары, да погодный апокалипсис: в россии дороги замело майским снегом (видео)

Показатели температурных столбиков не поднимаются выше +8 градусов

В России, где один за другим случаются масштабные пожары, кажется, даже погода решила внести свои коррективы. В начале мая там пошел сильный снегопад. В частности, достаточно необычные для этого времени года осадки, уже наделавшие беды в Санкт-Петербурге и других городах Ленинградской области.

Как в пятницу, 5 мая, пишут российские Telegram-каналы и публикуют видеоподтверждение погодного апокалипсиса.

"В Петербурге пошел снег, а в Ленобласти даже пришлось вывести на дороги снегоуборочную технику", — говорится в сообщении "ТСВ Приднестровье".

Следует отметить, что в последние дни средний температурный фон установился на отметках, что на 5–6°С ниже климатической нормы.

Как рассказывают местные жители, в центре Петербурга осадки были незначительными, а вот в Приморском, Выборгском и Калининском районах снег даже образовал ощутимый покров на дорогах. В настоящее время температура воздуха в области удерживается на отметках от 3 до 8°С с отметкой "+".

Ранее "Телеграф" сообщал, как в россии мощный циклон принес сильную метель и ураганный ветер. Властям острова Кунашир даже пришлось упразднить занятия в учебных заведениях и перекрыть все дороги.