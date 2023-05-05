Не пожежі, так погодний апокаліпсис: у росії дороги замело травневим снігом (відео)

Показники температурних стовпчиків не підіймаються вище +8 градусів

У росії, де одна за іншою трапляються масштабні пожежі, здається, навіть погода вирішила внести свої корективи. На початку травня там пішов потужний снігопад. Зокрема, досить незвичні для цієї пори року опади, вже наробили біди у Санкт-Петербурзі та інших містах Ленінградської області.

Як у п'ятницю, 5 травня, пишуть російські Telegram-канали і публікують відеопідтвердження погодного апокаліпсиса.

"У Петербурзі пішов сніг, а у Ленобласті навіть довелося вивести на дороги снігоприбиральну техніку", — йдеться у дописі "ТСВ Приднестровье".

Варто зазначити, що останніми днями середній температурний фон встановився на позначках, що на 5–6°С нижче за кліматичну норму.

Як розповідають місцеві жителі, то у центрі Петербурга опади буди незначними, а от у Приморському, Виборзькому та Калінінському районах сніг навіть утворив відчутний покрив на дорогах. Наразі температура повітря в області утримується на познаках від 3 до 8°С із позначкою "+".

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у росії потужний циклон приніс сильну хуртовину та ураганний вітер. Владі острова Кунашир навіть довелося скасувати заняття у навчальних закладах і перекрити усі дороги.