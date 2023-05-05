Свержение путина и убийство пригожина: оппозиционер объяснил, кто в россии выполнит эту задачу

Авторитет российского диктатора падает

Новая волна критики со стороны главаря ЧВК "Вагнер" евгения пригожина в сторону руководства российского минобороны связана с тем, что он метит на место главы кремля владимира путина.

Такое мнение высказал российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский в комментарии 24 каналу.

По его словам, в российском военно-политическом руководстве наблюдается глубочайший кризис, а это заметно по тому, что вот уже несколько дней путин не давал никаких комментариев относительно взрыва БПЛА над кремлем.

"пригожин участвует в кастинге нового фюрера для российского народа. Безусловно, он выигрывает этот кастинг у путина в глазах так называемого патриотического сообщества", — говорит Пионтковский.

Политик отмечает, что авторитет российского диктатора стремительно падает даже в глазах тех, кого считали лояльными к нему.

Пионтковский отметил, что сейчас предать путина значит предусмотреть приход нового "вождя", однако есть вероятность, что пригожин попросту до этого не доживет. Устранением главы ЧВК "Вагнер" может заняться минобороны, в составе которого еще остались "специальные отряды".

В противном же случае, говорит политик, пригожин после прихода ко власти может арестовать главу минобороны сергея шойгу и главу генштаба валерия герасимова.

Как сообщалось ранее, пригожин 5 мая заявил, что из-за снарядного голода и огромного количества потерь его наемники до 10 мая покинут свои позиции под Бахмутом.