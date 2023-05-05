Повалення путіна та вбивство пригожина: опозиціонер пояснив, хто в росії виконає це завдання

Авторитет російського диктатора падає

Нова хвиля критики з боку ватажка ПВК "Вагнер" євгена пригожина на адресу керівництва російського міноборони пов’язана з тим, що він мітить на місце глави кремля володимира путіна.

Таку думку висловив російський публіцист і опозиційний політик із США Андрій Піонтковський у коментарі 24 каналу.

За його словами, у російському військово-політичному керівництві спостерігається глибока криза, а це помітно з того, що вже кілька днів путін не давав жодних коментарів щодо вибуху БПЛА над кремлем.

"пригожин бере участь у кастингу нового фюрера для російського народу. Безумовно, він виграє цей кастинг у путіна в очах так званої патріотичної спільноти", — каже Піонтковський.

Політик зазначає, що авторитет російського диктатора стрімко падає навіть в очах тих, кого вважали лояльними до нього.

Піонтковський зазначив, що зараз зрадити путіна — означає передбачити прихід нового "вождя", проте є ймовірність, що пригожин просто до цього не доживе. Усуненням голови ПВК "Вагнер" може зайнятися міноборони, у складі якого ще залишилися "спеціальні загони".

Інакше ж, каже політик, пригожин після приходу до влади може заарештувати голову міноборони сергія шойгу та голову генштабу валерія герасімова.

Як повідомлялося раніше, пригожин 5 травня заявив, що через снарядний голод і величезну кількість втрат його найманці до 10 травня залишать свої позиції під Бахмутом.