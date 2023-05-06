В россии рухнула карусель с посетителями: в сети появилось видео момента происшествия

Известно, что по меньшей мере двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии

В российском Оренбурге в развлекательном парке рухнула карусель, когда на ней находились взрослые и дети.

Как сообщают местные СМИ, в экстренных службах сообщили, что вследствие происшествия пострадали около 20 человек, из которых 12 детей и 8 взрослых.

По данным местного минздрава, 12 человек были доставлены в больницу, а еще 8 отпустили домой на амбулаторное лечение.

Из 12 госпитализированных шестеро являются несовершеннолетними. При этом известно, что 10 летний мальчик находится в тяжелом состоянии, а 27-летняя девушка — в крайне тяжелом.

По свидетельствам очевидцев, на карусели произошла проблема с гидравликой, однако все детали будут устанавливать правоохранители.

Карусель в Оренбурге

При этом сообщается, что директор парка до происшествия утверждал, что все аттракционы безопасны и прошли соответствующие проверки.

"Без государственного надзора мы не имеем запускать на аттракцион посетителя", — говорил он.

Вместе с тем в сети уже появилась видеозапись, на которой виден момент крушения карусели. Конструкция рухнула уже после запуска, то есть безопасно сойти с нее у посетителей не было шансов.

Как сообщалось ранее, в Индии накануне обрушился пол храмового колодца, когда возле него находились десятки человек. В результате происшествия по меньшей мере 35 человек погибли.