У росії впала карусель з відвідувачами: у мережі з’явилося відео моменту події
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 2085
Відомо, що щонайменше двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані
У російському Оренбурзі в розважальному парку впала карусель, коли на ній знаходилися дорослі та діти.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, в екстрених службах повідомили, що внаслідок події постраждали близько 20 осіб, з яких 12 дітей та 8 дорослих.
За даними місцевого МОЗ, 12 людей було доставлено до лікарні, а ще 8 відпустили додому на амбулаторне лікування.
З 12 госпіталізованих шестеро є неповнолітніми. При цьому відомо, що 10-річний хлопчик перебуває у тяжкому стані, а 27-річна дівчина — у вкрай тяжкому.
За свідченнями очевидців, на каруселі сталася проблема із гідравлікою, проте всі деталі встановлюватимуть правоохоронці.
При цьому повідомляється, що директор парку до пригоди стверджував, що всі атракціони безпечні та пройшли відповідні перевірки.
"Без державного нагляду ми не маємо запускати на атракціон відвідувача", — говорив він.
Водночас у мережі вже з’явився відеозапис, на якому видно момент краху каруселі. Конструкція впала вже після запуску, тобто безпечно зійти з неї відвідувачі не мали шансів.
Як повідомлялося раніше, в Індії напередодні обрушилася підлога храмової криниці, коли біля неї знаходилися десятки людей. Внаслідок пригоди щонайменше 35 людей загинули.