У росії впала карусель з відвідувачами: у мережі з’явилося відео моменту події

Відомо, що щонайменше двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані

У російському Оренбурзі в розважальному парку впала карусель, коли на ній знаходилися дорослі та діти.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, в екстрених службах повідомили, що внаслідок події постраждали близько 20 осіб, з яких 12 дітей та 8 дорослих.

За даними місцевого МОЗ, 12 людей було доставлено до лікарні, а ще 8 відпустили додому на амбулаторне лікування.

З 12 госпіталізованих шестеро є неповнолітніми. При цьому відомо, що 10-річний хлопчик перебуває у тяжкому стані, а 27-річна дівчина — у вкрай тяжкому.

За свідченнями очевидців, на каруселі сталася проблема із гідравлікою, проте всі деталі встановлюватимуть правоохоронці.

Карусель в Оренбурзі

При цьому повідомляється, що директор парку до пригоди стверджував, що всі атракціони безпечні та пройшли відповідні перевірки.

"Без державного нагляду ми не маємо запускати на атракціон відвідувача", — говорив він.

Водночас у мережі вже з’явився відеозапис, на якому видно момент краху каруселі. Конструкція впала вже після запуску, тобто безпечно зійти з неї відвідувачі не мали шансів.

Як повідомлялося раніше, в Індії напередодні обрушилася підлога храмової криниці, коли біля неї знаходилися десятки людей. Внаслідок пригоди щонайменше 35 людей загинули.