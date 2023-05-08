В Приднестровье попросили россию прислать еще войск: названа причина

Количество российских "миротворцев" в непризнанной республике не превышает 450 человек

Власти непризнанного Приднестровья (Молдова), опасаясь провокаций якобы со стороны Вооруженных сил Украины, обратились к россии с просьбой увеличить количество "миротворцев" на своих территориях.

Об этом в понедельник, 8 мая, в комментарии "РИА Новости" сообщил глава представительства республики в Москве Леонид Манаков.

"Миротворцы являются основным фактором безопасности на Днестре и главным препятствием для горячих голов, которых хватает в Кишиневе и Киеве. Пока продолжается миротворческая миссия россии, Молдова скована в любых военных планах и приготовлений против Приднестровья", — заявил он.

Кроме того, дипломат добавил, что в 1995 году россия приняла решение уменьшить контингент своих войск до двух мотострелковых батальонов, однако в начале их было шесть. Сейчас численность "миротворцев" россии в зоне безопасности не более 450 человек, хотя документами Объединенной контрольной комиссии их количество предусмотрено в 3100 человек.

Также Манаков добавил, что увеличение российского контингента "юридически возможно", учитывая наличие террористической угрозы. По его словам, усилить "миротворцев" можно и за счет проживающих в Приднестровье россиян на систематической основе.

Ранее "Телеграф" сообщал, как эксперты оценили военные угрозы для Украины со стороны России и непризнанного Приднестровья.