У Придністров'ї попросили росію надіслати ще військ: названа причина

Наразі кількість російських "миротворців" у невизнаній республіці не перевищує 450 осіб

Влада невизнаного Придністров'я (Молдова), побоюючись провокацій нібито з боку Збройних сил України, звернулася до росії з проханням збільшити кількість "миротворців" на своїх територіях.

Про це у понеділок, 8 травня, у коментарі для "риа новости" повідомив глава представництва республіки в москві Леонід Манаков.

"Миротворці є основним фактором безпеки на Дністрі та головною перешкодою для гарячих голів, яких вистачає в Кишиневі та в Києві. Поки триває миротворча місія росії, Молдова скована в будь-яких військових планах та приготувань проти Придністров'я", — заявив він.

Крім того, дипломат додав, що у 1995 році росія прийняла рішення скоротити контингент своїх військ до двох мотострілецьких батальйонів, однак на початку їх було шість. Зараз чисельність "миротворців" рф у зоні безпеки не більше 450 осіб, хоча документами Об'єднаної контрольної комісії їх кількість передбачена у 3100 осіб.

Також Манаков додав, що збільшення російського контингенту "юридично є можливим", з огляду на наявність терористичної загрози. За його словами, посилити "миротворців" можна і за рахунок росіян, які проживають у Придністров'ї на систематичній основі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як експерти оцінили воєнні загрози для України з боку росії та невизнаного Придністров'я.