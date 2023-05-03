"Атакуватимуть вже з 9 травня": путінці звинуватили Україну у підготовці масштабної провокації

Перші провокації можуть відбутися вже найближчим часом, наголошують пропагандисти

Військове командування Збройних сил України "готує низку провокацій у невизнаному Придністров'ї" (Молдова). Про це свідчить перекидання близько тисячі українських солдатів на територію Одеської області, котра межує з Модовою.

Таку інформацію у середу, 3 травня, повідомляють росЗМІ, посилаючись на власні джерела.

Також зазначається, що з початку березня в районах селищ Дачне, Кам'янка та Роздільна тутешня влада передала ангари українським військовослужбовцям, аби ті мали змогу розмістити там особовий склад та бойову техніку.

Лише за останній місяць, наголошують пропагандисти, у вищевказані села нібито було перекинуто до чотирьох тисяч солдатів. Водночас про підготовку до провокацій начебто свідчить і те, що прикордонники почали копати траншеї поряд із державним кордоном України із Молдовою.

Селища Одещини, де нібито розміщуються українські війська, які готують провокації у Молдові

Крім того, за даними джерел, вже з 9 по 15 травня одне з угруповань ЗСУ начебто має на меті висунутись у напрямку Тирасполя та розпочати там проведення озброєних провокацій.

"Таким чином ЗСУ хочуть відвернути російські війська, після чого друге угруповання спробує захопити склади з боєприпасами у Придністров'ї", — інформують співрозмовники.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у лютому 2023 року міноборони росії вже сипало абсурдними заявами про те, що Україна нібито готує озброєні провокації проти невизнаного Придністров'я у Молдові. Проте жодних терористичних актів того часу не відбулося.