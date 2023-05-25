Не долетела до Украины? россияне уронили 500-килограммовую бомбу на свое же село

Россияне сбросили авиабомбу весом 500 кг на свое село

В Белгородской области, где в последние дни было очень неспокойно, обнаружили неразорвавшуюся авиамбомбу ФАБ-500.

Как пишут российские СМИ, снаряд нашли в районе села Калинино Яковлевского района, которое расположено в 23 км от границы с Украиной.

По данным источника, авиамбомба весом в 500 килограмм упала здесь вечером 24 мая.

"Сейчас территория оцеплена. Пострадавших и разрушений нет. Ждут взрывотехников", — пишут российские СМИ.

Примечательно, что россия регулярно обстреливает приграничные области Украины именно такими авиабомбами. По каким причинам бомба упала на территории самой рф — остается лишь догадываться.

Для справки. ФАБ-500 — советская 500-килограммовая авиационная бомба с фугасной боеголовкой. Оригинальная модель бомбы была выпущена еще в 1954 году. Бомба неуправляемая, имеет один носовой предохранитель и совместима с большинством советских самолётов.

Ранее "Телеграф" писал, что в апреле оккупанты также потеряли авиабомбу на своей территории. Тогда она упала в самом Белгороде.