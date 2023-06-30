Никакого достоинства: муфтий рассказал, почему мусульмане в россии позволяют издеваться над собой

Некоторые люди терпят ради должности и власти, а за деньги продаются целыми толпами

Подавляющее большинство мусульман современной россии – "терпилы", ведь рф уничтожает их культуру и традиции, а они молча это сносят. Кто-то делает это за деньги, кто-то из страха, а некоторые просто не имеют достоинства.

Об этом "Телеграфу" рассказал бывший муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов, с первых дней великой войны ушедший добровольцем на фронт.

Причины такого поведения разные – страх, выгода и не только. Показательным примером является готовность кадыровцев останавливать мятеж "вагнеровцев".

"Вот вас в двух чеченских войнах уничтожали, убивали ваших женщин и детей, от Грозного остались руины, а вы вместо того, чтобы воспользоваться ситуацией и освободиться, к чему стремились ваши даже не деды, а родители, защищаете этот режим. Некоторые из них, тот же кадыров, воевал во Второй чеченской войне. Это же капец просто! Вас уничтожали, вас убивали, а вы являетесь собаками режима, цепными псами режима. Вы вместо того, чтобы воспользоваться моментом и свои собственные интересы, свое национальное сознание поднимать, вы просто позорите память своих предков", — отметил Саид Исмагилов.

Он добавил, что некоторые люди терпят ради должности и власти, а за деньги продаются целыми толпами.

"Это ведь не только кадыровцы, это касается и других мусульманских республик. Там люди просто за российские деньги, должности, преференции, продаются с потрохами. Но такие не все. Некоторые люди просто запуганы, хотя они ненавидят россию. А другие просто "терпилы". Например, я смотрю на Башкортостан, Татарстан, что там происходит. Реально с ними делают все, что захотят, и они просто молча проглатывают это. Абсолютно никакого человеческого достоинства", — описал печальную ситуацию муфтий.

Подробнее читайте в разговоре "Телеграфа" с Саидом Исмагиловым: "Кадыровцы насилуют мужчин. Это мы должны их "дешайтанизировать": муфтий Саид Исмагилов