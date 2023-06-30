Ніякої гідності: муфтій розповів, чому мусульмани у росії дозволяють знущатися із себе

Деякі люди терплять заради посади та влади, а за гроші продаються цілими натовпами

Переважна більшість мусульман сучасної росії – "терпили", адже росія знищує їхню культуру та традиції, а вони мовчки це зносять. Хтось робить це за гроші, хтось — зі страху, а деякі просто не мають гідності.

Про це "Телеграфу" розповів колишній муфтій Духовного управління мусульман України "Умма" Саїд Ісмагілов, який з перших днів великої війни пішов добровольцем на фронт.

Причини такої поведінки різні — страх, вигода та не лише. Показовим прикладом є готовність кадировців зупиняти заколот "вагнерівців".

"От вас у двох чеченських війнах знищували, вбивали ваших жінок і дітей, від Грозного залишилися руїни, а ви замість того, щоб скористатися ситуацією і звільнитися, чого прагнули ваші навіть не діди, а батьки, захищаєте цей режим. Деякі з них, той же кадиров, воював у Другій чеченській війні. Це ж капець просто! Вас знищували, вас вбивали, а ви є собаками режиму, ланцюговими псами режиму. Ви замість того, щоб скористатись моментом і свої власні інтереси, свою національну свідомість підіймати, ви просто ганьбите пам'ять своїх предків", — зазначив Саїд Ісмагілов.

Він додав, що деякі люди терплять заради посади та влади, а за гроші продаються цілими натовпами.

"Це ж не лише кадировці, це стосується і інших мусульманських республік. Там люди просто за російські гроші, посади, преференції, продаються з потрохами. Але такі не всі. Деякі люди просто залякані, хоча вони ненавидять росію. А інші просто "терпили". Наприклад, я дивлюсь на Башкортостан, Татарстан, що там відбувається. Реально з ними роблять все, що захочуть, і вони просто мовчки проковтують це. Абсолютно ніякої людської гідності", — описав сумну ситуацію муфтій.

Детальніше читайте у розмові "Телеграфа" із Саїдом Ісмагіловим: "Кадировці ґвалтують чоловіків. Це ми повинні їх "дешайтанізувати": муфтій Саїд Ісмагілов