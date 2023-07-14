Совсем рядом с АЭС: в Курской области прогремел мощный взрыв, что известно (фото, видео)

В некоторых домах выбило стекла из-за взрыва

Вслед за взрывами в Воронеже, "бавовна" внезапно случилась в городе Курчатов Курской области, где расположена атомная электростанция.

Соответствующие видео были опубликованы в нескольких Telegram-каналах.

Так, в ночь на пятницу, 14 июля, жители Курчатова сообщили о мощном взрыве, раздавшемся в городе. Отмечается, что он произошел примерно в четырех км от АЭС и в 100 метрах от управления ФСБ.

Местные жители обнаружили на территории города обломки, вероятно, беспилотного летательного аппарата.

"Обломки упавшего БПЛА торчит из окна на втором этаже жилого дома на улице Энергетиков в Курчатове. Те, что лежат на земле, разбирают зеваки. На первом этаже частично выбиты стёкла. Дрон рухнул в 100 метрах от другого отделения УФСБ", — говорится в подписи под одним из видео в Telegram-канале.

В то же время официальной информации по данному инциденту пока нет.

В паблике Mash сообщается, что дрон, наделавший шума в городе, был самодельным. В свою очередь местные жители говорят, что его остановила ель, которая росла рядом с домом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Самарской области россии случился взрыв на заводе "Промсинтез", на котором занимаются производством взрывчатых веществ. В результате происшествия есть погибшие и пострадавшие.