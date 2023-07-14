Зовсім поряд з АЕС: у Курській області пролунав потужний вибух, що відомо (фото, відео)

У деяких будинках вибило шибки через вибух

Слідом за вибухами у Воронежі "бавовна" раптово сталася в місті Курчатов Курської області, де розташована атомна електростанція.

Відповідні відео було опубліковано у кількох Telegram-каналах.

Так, у ніч на п’ятницю, 14 липня, жителі Курчатова повідомили про потужний вибух, який пролунав у місті. Зазначається, що він стався приблизно за чотири кілометри від АЕС і за 100 метрів від управління ФСБ.

Місцеві жителі виявили на території міста уламки, напевно, безпілотного літального апарату.

"Уламки БПЛА, що впав, стирчить з вікна на другому поверсі житлового будинку на вулиці Енергетиків у Курчатові. Ті, що лежать на землі, розбирають роззяви. На першому поверсі частково вибиті шибки. Дрон обвалився за 100 метрів від іншого відділення УФСБ", — йдеться у підписі під одним із відео в Telegram-каналі.

Водночас офіційної інформації щодо цього інциденту поки що немає.

У паблику Mash повідомляється, що дрон, що наробив галасу в місті, був саморобним. Своєю чергою місцеві жителі кажуть, що його зупинила ялина, яка росла поряд із будинком.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Самарській області росії стався вибух на заводі "Промсинтез", на якому займаються виробництвом вибухових речовин. Внаслідок події є загиблі та постраждалі.