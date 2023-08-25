Пиво для россиян будет делать производитель дихлофоса

Сделка уже получила все необходимые одобрения

Голландская пивоваренная компания Heineken окончательно уходит с рынка рф. 25 августа была завершена сделка по продаже всех активов российскому покупателю.

Так, по данным пресс-службы Heineken сделка уже получила все необходимые одобрения. Она завершает процесс выхода голландской компании из рф, начатый в марте 2022 года. Сообщается, что все активы, включая семь пивоваренных заводов, переходят под контроль российской компании Arnest Group. В частности, она является производителем, "Дихлофоса", косметических средства для волос "Прелесть", а также освежителей воздуха, дезодорантов и кремов для обуви "Дивидик".

"Цена покупки бизнеса Heineken Russia составляет 1 евро за 100% акций…Arnest Group взяла на себя ответственность за 1800 сотрудников Heineken в россии, предоставив гарантии трудоустройства на ближайшие три года. Помимо бренда Heineken, который был выведен из россии в 2022 году, в течение 6 месяцев будет свёрнуто производство Amstel", — говорится в сообщении.

В результате выхода из рф Heineken ожидает, что общие неденежные исключительные убытки составят 300 млн евро, включая совокупные убытки от курсовой разницы, относящиеся к россии, которые в настоящее время отражены в капитале.

При этом, утверждают в компании, сделка окажет незначительное влияние на разводненную прибыль на акцию (beia), а прогноз Heineken на 2023 год не изменится с момента продажи.

"Мы завершили свой уход из россии. Последние события демонстрируют серьезные проблемы, с которыми сталкиваются крупные производственные компании при выходе из россии. Хотя эта сделка заняла гораздо больше времени, чем мы надеялись, она обеспечивает средства к существованию наших сотрудников и позволяет нам ответственно покинуть страну", — говорит генеральный директор бренда.

Напомним, ранее мы писали о том, что почему часть международных компаний не спешат выходить из россии.