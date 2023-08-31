В Москве в очередной раз объявлен режим "Ковер": задерживаются десятки рейсов
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Причину объявления экстренного режима изначально не разглашали
На территории России продолжаются проблемы с авиационным сообщением, ведь утром 31 августа в Москве в очередной раз объявили спецрежим "Ковер". Это означает закрытие всех гражданских аэропортов, а следовательно, отмену и задержку отдельных рейсов. По предварительным данным, количество вовремя не вылетевших самолетов уже превысило 40.
Данные об объявлении "Ковра" сообщают росСМИ. Согласно имеющейся информации, временно работу прекратили три главных аэропорта Москвы — это "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково".
7:30 Как утверждает мэр Москвы сергей собянин, в Воскресенском районе якобы уничтожили беспилотник, летевший к самой российской столице. Интересным является расположение Воскресенска — в другой стороне от условно удобной для пуска дронов со стороны Украины.
Общее количество рейсов, задержанных на вылет и прием пассажиров, превысило 40. Точной цифры пока не называют. Также известно, что минимум четыре рейса были полностью отменены.
Причина закрытия воздушного пространства над российской столицей пока неизвестна. Однако следует отметить, что обычно к таким экстренным мерам россияне прибегают, если авиации могут угрожать неизвестные беспилотники, уже почти традиционно залетающие в Подмосковье "в гости".
Пока же данные о дронах обнародованы не были. "Телеграф" следит за обновлением информации.
Напомним, всего несколько дней назад жителей Москвы испугали громкие взрывы и блики дальнего пожара. Мэрия российской столицы заявила об атаке БПЛА.