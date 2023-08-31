В Москве в очередной раз объявлен режим "Ковер": задерживаются десятки рейсов

Причину объявления экстренного режима изначально не разглашали

На территории России продолжаются проблемы с авиационным сообщением, ведь утром 31 августа в Москве в очередной раз объявили спецрежим "Ковер". Это означает закрытие всех гражданских аэропортов, а следовательно, отмену и задержку отдельных рейсов. По предварительным данным, количество вовремя не вылетевших самолетов уже превысило 40.

Данные об объявлении "Ковра" сообщают росСМИ. Согласно имеющейся информации, временно работу прекратили три главных аэропорта Москвы — это "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково".

7:30 Как утверждает мэр Москвы сергей собянин, в Воскресенском районе якобы уничтожили беспилотник, летевший к самой российской столице. Интересным является расположение Воскресенска — в другой стороне от условно удобной для пуска дронов со стороны Украины.

Воскресенский район на карте

Общее количество рейсов, задержанных на вылет и прием пассажиров, превысило 40. Точной цифры пока не называют. Также известно, что минимум четыре рейса были полностью отменены.

Несколько самолетов остаются в воздушном пространстве Подмосковья, однако большинство рейсов отменены

Причина закрытия воздушного пространства над российской столицей пока неизвестна. Однако следует отметить, что обычно к таким экстренным мерам россияне прибегают, если авиации могут угрожать неизвестные беспилотники, уже почти традиционно залетающие в Подмосковье "в гости".

Пока же данные о дронах обнародованы не были. "Телеграф" следит за обновлением информации.

Напомним, всего несколько дней назад жителей Москвы испугали громкие взрывы и блики дальнего пожара. Мэрия российской столицы заявила об атаке БПЛА.