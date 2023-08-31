У Москві вкотре оголошено режим "Килим": затримуються десятки рейсів

Причину оголошення екстреного режиму початково не розголошували

На території росії продовжуються проблеми із авіаційним сполученням, адже зранку 31 серпня у Москві вкотре оголосили спецрежим "Килим". Це означає закриття всіх цивільних аеропортів, а, отже, відміну та затримку окремих рейсів. За попередніми даними, кількість літаків, котрі вчасно не вилетіли, вже перевищила 40.

Дані про оголошення "Килиму" повідомляють росЗМІ. Згідно із наявною інформацією, тимчасово роботу припинили три найголовніші аеропорти Москви — це "Шереметьєво", "Домодєдово" та "Внуково".

Загальна кількість рейсів, які затримані на виліт та прийом пасажирів, перевищила 40. Точної цифри поки не називають. Також відомо, що мінімум чотири рейси були повністю скасовані.

Кілька літаків лишаються у повітряному просторі Підмосков’я, однак більшість рейсів скасована

Причина закриття повітряного простору над російською столицею поки невідома. Однак слід зазначити, що зазвичай до таких екстрених заходів росіяни вдаються, якщо авіації можуть загрожувати невідомі безпілотники, котрі вже майже традиційно залітають у Підмосков'я "на гостину".

Поки ж даних про дрони оприлюднено не було. "Телеграф" слідкує за оновленням даних.

Нагадаємо, що всього кілька днів тому жителів Москви налякали гучні вибухи та відблиски далекої пожежі. Мерія російської столиці заявила про атаку БПЛА.