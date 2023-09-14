Сколько россиян имеют близких или знакомых, погибших на войне: опрос

Некоторые вообще отказались отвечать на этот вопрос

Среди близких или знакомых 19% россиян есть погибшие или раненые на войне в Украине. 1% жителей рф отказались отвечать на этот вопрос.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Украинским институтом будущего, сообщает Интерфакс-Украина. Соответственно 80% опрошенных заявили, что среди их близких и знакомых нет ни погибших, ни раненых в ходе войны в Украине. Согласно результатам опроса, только пятую часть россиян война, развязанная их страной, коснулась таким образом.

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Ответили жители россии и на вопрос сколько тысяч россиян, по их мнению погибли в так называемой "Специальной военной операции". По состоянию на август 2023 года, 4% считают, что менее 6 тысяч. 20% опрошенных убеждены, что в войне против Украины уже погибло более 100 тысяч жителей россии. Самая многочисленная группа — 53% процента ответила "трудно сказать" или отказалась от ответа на этот вопрос. При этом, при сравнении ответов за февраль и август 2023 года видно, что россияне все пессимистичнее оценивают свои потери в войне.

Результаты опроса с февраля по август

Стоит отметить, что по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 14 сентября, на войне в Украине ориентировочно погибло 270 970 россиян. Только за минувшие сутки (13 сентября) свои жизни за людоедские идеи президента рф владимра путина отдали 620 российских военнослужащих.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что тем временем власти россии рф планирует новую волну масштабной мобилизации. В качестве "пушечного мяса" на войну по-прежнему будут отправлять рядовых граждан.