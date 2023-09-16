Адское зрелище: в Питере сгорел большой торговый центр (фото и видео)

Причина возгорания и есть ли жертвы, — пока не установлено

В последние месяцы в россии все чаще что-то горит и взрывается. И в ночь на субботу, 16 сентября, большой пожар произошел в Санкт-Петербурге, — там горело двухэтажное здание торгового центра с рестораном.

Зрелищными фото и видео с места событий делятся российские каналы в телеграм. Судя по ним, здание практически сгорело.

Первые сообщения о пожаре появились уже после полуночи. По данным каналов, загорелся торговый центр на перекрестке Бухарестской улицы и проспекта Славы в районе Купчино. Там был большой ресторан, зоомагазин, продуктовый и несколько коммерческих точек.

"Кадры с места выглядят без преувеличения адово, помещение почти полностью выгорело. Дьявольская картина", — так комментируют с места событий очевидцы, пишет Mash на Мойке.

И не обманывают, — кадры с места событий действительно впечатляющие.

Людей, по предварительным данным, успели эвакуировать, — о пострадавших пока ничего неизвестно. Не установлена пока и возможная причина пожара.

Как сообщал "Телеграф", ранее в российской Самаре горел подшипниковый завод.